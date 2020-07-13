Дмитрий Комаров устроил для жены уик-энд в Карпатах

Телеведущий и путешественник Дмитрий Комаров, отпраздновавший 37-й день рождения, устроил спонтанную путешествие на Западную Украину для жены Александры. Так, пара провела активные выходные во Львове и Карпатах.

Дмитрий признался, что еще в пятницу 19.00 никуда не собирался ехать, но приглашение знакомого на авиаслет заставило его организовать активные выходные. За ночь Дмитрий и Александра доехали до Львова, где посетили «огненное кафе», а затем отправились в Коломыю на запад.

Спонтанность. Експомты. Принцип действовать сегодня и сейчас, а не «с понедельника» — в этом меня учит моя работа, стала стилем жизни. Времени немного — независимо от того, 18 вам лет или 80. Время — ресурс, который невозможно заполнить и вернуть. Цените его. Используйте. Не упускайте. Все, бросаю телефон и уехал,

отметил Комаров.