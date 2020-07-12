В ЮАР сектанты захватили заложников в церкви — пять погибших и 40 задержанных

Инцидент с захватом заложников произошел в одной из пятидесятнических церквей в Южной Африке. По данным полиции, за нападением могут стоять верующие, претендующие на лидерство в религиозной общине.

По информации BBC News, в результате захвата погибли пять человек. Люди, включая охранника церкви, погибли от огнестрельных ранений, другие были заживо сожжены в автомобилях.

Среди заложников были женщины и дети. Силовики провели спецоперацию по освобождению пленников.

Уточняется, что стражи порядка задержали не менее 40 подозреваемых, включая высокопоставленных силовиков из различных ведомств. У арестованных изъят целый арсенал оружия.

Храм расположен в пригороде Йоханнесбурга.