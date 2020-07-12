В России за год число психбольных увеличилось почти вдвое

По итогам 2019 года в России насчитывается 5,8 миллиона людей с психическими отклонениями. Больше всего пациентов с диагнозами шизофрения, умственная отсталость и другими проживает на Чукотке. Там зафиксировано 9 922,9 случая на 100 тысяч населения. Об этом сообщило информационное агентство RT со ссылкой на официальные данные Минздрава РФ.

После Чукотки следуют Алтайский край (6 638,6 случая на 100 тысяч населения), Еврейская АО (6 214,6), Курганская (5 974,2) и Сахалинская (5 788,4) области. Далее в списке — Ямало-Ненецкий АО, Ненецкий АО, Кировская и Орловская области. Замыкает десятку регионов с наибольшим распространением психических заболеваний среди населения Тверская область.

Меньше всего психов, по данным Минздрава, проживает в Чечне, Москве, Ингушетии, Севастополе и Северной Осетии. Относительно невелико распространение этих болезней в Кабардино-Балкарии, Самарской области и Ханты-Мансийском АО.

Средний показатель распространенности по стране психических заболеваний составил 3 939,5 случая на 100 тысяч населения.

Вместе с тем за последние годы количество психически больных людей в России выросло. По данным Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и неврологии имени В. М. Бехтерева, в 2018 году в стране насчитывалось 3,96 млн пациентов с подобными заболеваниями. Тогда лидерами по общему число психически нездоровых людей были: Алтайский край (6271,2 на 100 тысяч населения), Чукотка (5193,7), Ямало-Ненецкий автономный округ (4718,4), Пермский край (4141,3) и Красноярский край (3931,3).