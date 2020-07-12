В Днепре появились борды ОПЗЖ на русском языке

Днепровский ветеран ООС-АТО и общественный активист Олег Чистопольцев подал три жалобы на предвыборные билборды партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», расположенных в Днепре

Эти борды нарушают требования языкового законодательства Украины, передает Еспресо.TV со ссылкой на страницу ветерана.

По этому поводу им оформлено уже несколько обращений. Последние три — по рекламных щитов, установленных на перекрестке проспекта Дмитрия Яворницкого (дом № 55) и улице Михаила Грушевского; улицы Чернышевского и улицы Гоголя; проспекта Александра Поля (дом № 117) и улице Леонида Стромцова.

Жалобы человек направляет в Правительственного контактного центра.

Основание — закон Украины «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного».