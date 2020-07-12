У Зеленского хотят начать «национализацию заводов и фабрик»

Группа компаний «Бритиш Американ Тобакко Украина» обратилась с письмом к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой пояснить заявления ряда народных депутатов из фракции «Слуга народа» о национализации предприятий группы.

Очередное заседание рабочей группы по выполнению положения Меморандума о намерениях обеспечения стабильности на рынке табачных изделий закончилось скандалом. «Во время заседания ряд народных депутатов неоднократно заявляли, что государство должно национализировать предприятия группы компаний «Бритиш Американ Тобакко» в Украине, объясняя это тем, что предприятия группы вроде бы некорректно ведут хозяйственную деятельность в нашей стране», — говорится в письме компании, которым располагает The Page.

В частности, о национализации фабрик компании заявляли народные депутаты партии «Слуга народа» Андрей Холодов, Алексей Устенко, Александр Юрченко, Александр Качура, Владлен Неклюдов и Георгий Мазурашу.

«Просим уведомить, планирует ли государство национализировать предприятия табачной отрасли, в частности, предприятия группы компаний «Бритиш Американ Тобакко» в Украине», — отмечается в письме.

Своевременный ответ на письмо позволит компании вовремя перенести производственные мощности из Украины в другие страны.