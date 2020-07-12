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Сын Дэвида и Виктории Бекхэм сыграет свадьбу с дочерью миллиардера

Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц

Сын Дэвида и Виктории Бекхэм Бруклин сыграет свадьбу со своей возлюбленной Николой Пельтц, актрисой и дочерью миллиардера. Об этом в Instagram сообщила мать жениха.

«Желаю вам много любви и счастья на всю жизнь. Мы все так сильно любим вас обоих», — написала Виктория Бекхэм. В комментариях ей ответила и сама Пельтц, заявив, что чувствует себя самой счастливой девушкой.

Родители одобряют выбор сына. 21-летний Бруклин и 25-летняя Никола встречаются семь месяцев. Как написал в Instagram сам сын футболиста, он сделал актрисе предложение две недели назад, и она согласилась. «Обещаю тебе стать лучшим мужем и лучшим отцом нашему ребенку однажды», — признался юноша.

Никола Пельтц играла в нескольких голливудских фильмах. Она снялась в двух частях «Трансформеров», а также в менее известных картинах «Слияние», «Модель Бейтс» и «Повелитель стихий». Ее отец Нельсон Пельтц — американский бизнесмен, основатель и управляющий компании Trian Fund Management. Его состояние оценивают в 1,72 миллиарда долларов.

12 июля, 2020 | Category: Новости, Шоу-бизнес ﻿
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