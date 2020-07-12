Развеян миф об абсолютно вредных и полезных продуктах

Врачи считают, что не существуют абсолютно вредных и абсолютно полезных продуктов, как нет и эталонного рациона. Такой миф в интервью с радио «Говорит Москва» развеяла ведущий научный сотрудник НИИ питания РАМН Ольга Григорян.

Она подчеркнула, что питание нужно подбирать в зависимости от параметров здоровья. «Мы сейчас считаем, что в первую очередь необходимо обеспечить свой организм белком, витаминами, минералами, антиоксидантами», — пояснила специалист.

Григорян добавила, что есть и рискованные для здоровья продукты — это кола, чипсы и бургеры. Однако если есть их редко, то они не нанесут вреда здоровью.