Протесты в России не имеют места быть. Все всем довольны

Виктор Шендерович напомнил на своей странице в «Фейсбук», что жители Хабаровского края 2 года назад, назло «единороссам» и Владимиру Путину выбрали себе губернатором Фургала — «чисто конкретного» персонажа с типичной для члена ЛДПР биографией. По словам российского писателя, хозяин Кремля это вытерпел, однако показное равнодушие при голосовании за обнуление его президентских сроков стало последней каплей, сообщает Replyua.net.

В итоге озлобившийся Путин все-таки арестовал Фургала. После этого жители Хабаровского края вышли на уличные протесты. Причем, вышли они не за Фургала, а за себя. Ведь Москва отвесила им публичную оплеуху, арестовав губернатора, которого выбрали эти люди. Ситуация, кстати, сложилась весьма трагикомичная. Ведь Фургал — это явно не Гавел.

Хабаровчане в данном случае молодцы. Кроме того, стоит обратить внимание на поведение местной полиции. Правоохранители почему-то не спешат молотить протестующих дубинками и паковать их в автозаки. Москва ведь далеко, а с каждым днем она становится еще дальше. Приблизить ее только лишь силами ОМОНа просто нереально. Читайте также: Сотник: Это только Западу кажется, что Вторая мировая и Холодная война в прошлом. Упоротые потомки сталинистов думают иначе.