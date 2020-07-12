На юге Ирака под у удар попал американский конвой

Группа неизвестных вооруженных лиц напала на юге Ирака на грузовики с боеприпасами и техникой для Международной коалиции, возглавляемой США.

Сотрудник полиции города Эд-Дивания на условиях анонимности сообщил агентству «Анадолу», что вооруженные лица остановили три фуры на трассе вблизи города, вывела водителей из машин, а затем сожгла фуры.

Нападавшим удалось скрыться с места происшествия, а шоферы доставлены в участок для дачи показания.

США возлагают ответственность за нападения в Ираке, на вооруженные группировки, связанные с Ираном.