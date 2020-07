Командир ХАМАСа, работавший на Израиль, сбежал из Газы на катере ЦАХАЛа Сын Дэвида и Виктории Бекхэм сыграет свадьбу с дочерью миллиардера » Медведчук уже 10 лет частично контролирует 1+1 В «1+1 media» заявили, что супруга Виктора Медведчука Оксана Марченко 10 лет имеет долю в «1+1», однако им об этом было не известно. Позднее группа отозвала свое заявление с пометкой, что информация будет уточнена Оксана Марченко и Виктор Медведчук. Фото: Facebook Оксаны Марченко Оксана Марченко и Виктор Медведчук. Фото: Facebook Оксаны Марченко В группе «1+1 media» заявили, что смена собственника ООО «Телерадиокомпания «Студия 1+1» произошла 10 лет назад, однако группе об этом не сообщили. Как оказалось, контролерами компании Bolvik Ventures LTD, которой принадлежит 24,65% участия ООО «Телерадиокомпания «Студия 1+1», являются предприниматель Игорь Суркис, вице-президент ФК «Динамо» Леонид Ашкенази и Оксана Марченко — супруга народного депутата Виктора Медведчука. Об этом говорится в заявлении «1+1 media» о структуре собственности ООО. В частности, в сообщении указано, что 8 июля 2020 года группа «1+1 media» получила официальный ответ от своих участников на запрос об изменении структуры собственности в Bolvik Ventures LTD. «Исходя из этого ответа, смена собственника произошла еще в сентябре 2010 года, и по состоянию на сегодня контроллерами компании Bolvik Ventures LTD, которая является владельцем существенного участия в ООО «Телерадиокомпания «Студия 1+1″ с долей 24,65%, является Игорь Суркис (с долей 33,34%), Леонид Ашкенази (с долей 33,33%) и Оксана Марченко (с долей 33,33%). Соответственно, каждый из перечисленных лиц владеет в телеканале 1+1 долей менее 10%», — сказано в заявлении. Юристы «1+1 media» направили Bolvik Ventures LTD дополнительный запрос с целью получить оригиналы документов, которые подтверждают приведенные выше факты. Вместе с тем, в группе выразили обеспокоенность тем, что в течение 10 лет не знали о смене собственников. «Мы обеспокоены тем, что не получили эту информацию от миноритарных владельцев сразу после указанных изменений или в течение следующих 10 лет. Кроме того, юристы Игоря Суркиса оказывали неактуальную информацию на запросы «1+1 медиа», когда юристы холдинга готовили документы для ежегодного аудита и отчитывались перед Национальным советом по вопросам телевидения и радиовещания. Таким образом, миноритарные владельцы халатно отнеслись с положениями украинского законодательства, несмотря на риски, которые несут их действия для телеканалов группы», — говорилось в заявлении.

