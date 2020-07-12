Мартин Скорсезе снимет фильм о группе New York Dolls

Режиссер Мартин Скорсезе и Дейв Тедески работают над документальным фильмом о вокалисте Дэвиде Йохансене.

Производством ленты займется студия Showtime Documentary Films.

Фильм расскажет о детстве Йохансена на Стейтен-Айленде, его переезде в нью-йоркский Ист-Виллидж в конце 1960-х и времени в New York Dolls.

«Я знаю Дэвида Йохансена много десятков лет, и его музыка была для меня краеугольным камнем с тех самых пор, как я начал слушать Dolls, когда делал «Злые улицы», — рассказал Скорсезе. — И тогда, и сейчас музыка Дэвида отражает энергию и эмоции Нью-Йорка. Я часто видел его выступления, и за эти годы я познал всю глубину его музыкального вдохновения».