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Идрис Эльба рассказал, что «Лютер» может вернуться в виде фильма

Идрис Эльба рассказал, что "Лютер" может вернуться в виде фильма

Идрис Эльба намекнул на возвращение проекта в формате полнометражного фильма.

«На данный момент реального официального плана развития «Лютера» нет, — рассказал британский актер во время Zoom-конференции, посвященной другому сериалу с его участием, «In The Long Run». — Я ясно дал понять, что хотел бы, чтобы «Лютер» вернулся как фильм. И могу вам сказать, что мы уже близки к тому, чтобы приступить к съемкам».

Сериал, который вышел на экраны в 2010 году, рассказывает о жизни и работе старшего инспектора лондонской полиции Джона Лютера, который немного напоминает Шерлока Холмса.

12 июля, 2020 | Category: Новости, Шоу-бизнес ﻿
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