Экспортные доходы Газпрома рухнули до минимума за 18 лет

Весна и лето 2020 года войдут в историю «Газпрома» как самый «черный период» с начала 21-го века.

Еще ни разу в своей истории компания, обладающая монопольным правом на экспорт российского трубопроводного газа, не переживала настолько резкого сокращения доходов от продажи сырья за рубеж.

По итогам второго квартала «Газпром» заработал на внешних рынках 3,5 млрд долларов, сообщил ЦБ РФ в предварительной оценке платежного баланса за апрель-июнь, сообщает Финанс.ру.

По сравнению с первым кварталом экспортная выручка компании упала вдвое, в годовом выражении — почти в 3 раза, а если сравнивать с показателями «тучных» 2010-х — то в 5 раз. Последний раз настолько мало на экспорте, согласно статистике ЦБ, «Газпром» зарабатывал в 2002 году.



После самой теплой за столетие зимы в хранилищах остались рекордные излишки газа. На рынки также давит приток дешевого СПГ из США, Катара и Африки.

Уже в прошлом году при ценах выше 200 долларов «Газпром» был убыточен с точки зрения денежных потоков: расходы на капитальные стройки оказались на 180 млрд рублей больше поступлений на счета от операционной деятельности.

В этом году дыра в бюджете «Газпрома» может достичь 10 млрд долларов. Такую сумму, по оценке Fitch, компании придется занять на рынке, чтобы покрыть отрицательный денежный поток.