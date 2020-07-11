Зеленский поддержал законопроект про паи на землю

Президент Украины Владимир Зеленский поддержал доработанный законопроект №3131-д, которым предусмотрено налогообложение паев

Об этом Владимир Зеленский заявил во время визита на Волынь, передает «УНИАН».

«Честно говоря, я за (законопроект 3131-д). Это один из законов, который выводит из тени весь сектор фермерства. Все должны быть белыми, серых и черных не должно быть. Именно об этом закон», — высказался Зеленский.

По его словам, налоги должны платить все производители, однако важно, чтобы законопроект не коснулся обычных крестьян, которые держат огороды для себя.

Напомним, 9 июля Комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики поддержал доработанный законопроект 3131-д по детенизации сельхозпроизводства. Ставку налога для единоличников и семейных фермерских хозяйств предложили уменьшить, а также ввести льготный переходный период в законопроект