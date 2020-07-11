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В Одессу прилетел борт с раненными бойцами

Очередную партию раненых военнослужащих доставил в пятницу, 10 июля 2020 года, в Одессу санитарный самолет Ан-26 «Вита»
Он приземлился, как обычно, на Школьный аэродром, где борт уже ждали кареты скорой помощи и медики.

Как сообщил волонтер Андрей Танцюра, всего прибыло десять раненых.

«Один находится в кардиореанимации. Ребята из минно-взрывными травмами, один из огнестрельным пулевым ранением (работа снайпера), несколько человек с множественными переломами, двое ребят с повреждениями позвоночника», — перечислил он.

Раненых разместили в 411-м госпитале.

11 июля, 2020 | Tags: , , | Category: Новости, Россия, Украина ﻿
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