В Одессу прилетел борт с раненными бойцами

Очередную партию раненых военнослужащих доставил в пятницу, 10 июля 2020 года, в Одессу санитарный самолет Ан-26 «Вита»

Он приземлился, как обычно, на Школьный аэродром, где борт уже ждали кареты скорой помощи и медики.

Как сообщил волонтер Андрей Танцюра, всего прибыло десять раненых.

«Один находится в кардиореанимации. Ребята из минно-взрывными травмами, один из огнестрельным пулевым ранением (работа снайпера), несколько человек с множественными переломами, двое ребят с повреждениями позвоночника», — перечислил он.

Раненых разместили в 411-м госпитале.