Ученые проверили влияние 5G на развитие эмбрионов рыб

Биологи из Университета Орегона выяснили, какое влияние на развитие эмбрионов рыбок данио-рерио оказывают радиоволны частотой 3,5 ГГц, используемые в сетях 4G и 5G.

Ученые поместили икру рыбок в специальную емкость и воздействовали на нее радиоволнами в течение почти двух суток начиная с 6 часов после оплодотворения. Еще через трое суток личинки рыб были исследованы на предмет возможных морфологических и поведенческих изменения.

В результате никакого существенного изменения в уровне смертности, морфологии и реакции на свет не обнаружилось, но при этом у личинок были выявлен определенный уровень нарушения сенсомоторики. Из чего авторы исследования делают вывод, что радиоволны частоты 3,5 ГГц обладают достаточно мягким воздействием, за исключением небольшого эффекта подавления сенсомоторных функций.

Тем не менее ученые не исключают, что результатом воздействия радиоволн данной частоты могут быть молекулярные изменения или же отложенные во времени отклонения, которые не удалось вывить в ходе данного исследования. Например, выявленные нарушения сенсомоторики могут быть ранним признаком психоневрологических последствий во взрослом возрасте.

Авторы исследования уверены, что для получения более детального представления необходимы дальнейшие эксперименты с более длительным воздействием радиоволн и быстрым модулированием их частоты — так, как это происходит в реальных сетях мобильной связи. В связи с чем они намерены продолжить изучение воздействия радиоволн и другого излучения, тем более, что созданная ими экспериментальная установка предоставляет для этого широкие возможности.