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Ученые назвали главный фактор преждевременного старения организма

Ученые из Бернского университета в Швейцарии называли главный фактор преждевременного старения организма. В ходе масштабного исследования специалисты установили, что висцеральный жир, который накапливается в брюшной полости, приводит к развитию хронических воспалительных процессов, которые, в свою очередь, провоцируют ускорение развития возрастных болезней и снижают иммунитет.

В совокупности все эти факторы приводят к преждевременному старению организма.

По словам специалистов, чем больше висцерального жира  скапливается в брюшной полости, тем быстрее процессы старения. Исследователи провели эксперимент на грызунах и отметили, что у мышей также существуют висцеральные жировые ткани. Во время своей работы ученые пришли к выводу, что накопление такого жира приводит к развитию аллергии дыхательных органов.

Нужно отметить, что ранее многие специалисты говорили о том, что слишком большие объемы жира в организме приводят к нарушению работы многих органов. Особенно опасным считается жир, накапливающийся в области талии. Последнее исследование еще раз доказало, как важно контролировать вес на протяжении всей жизни.

11 июля, 2020 | Tags: , , | Category: Новости, Общество ﻿
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