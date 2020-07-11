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Наталья Денисенко поделилиась впечатлениями об отдыхе на юге страны

Известная украинская актриса Наталья Денисенко, которая  ранее рассказала о предложении от коллеги Андрея Фединчика, поделилась впечатлениями о летнем отдыхе в Черноморске. Звездное семейство Наташи и Андрея решило провести летние каникулы, как и многие украинцы, на территории страны.

Девушка поделилась впечатлениями об отдыхе в Украине и честно рассказала о плюсах и минусах отпуска в Одесской области.

«Море очень чистое — это самое главное. Пляж, на котором есть место. Очень комфортные номера (маленький частный отель без питания, но в номере есть мини кухонька с холодильником, чайником, индукционной плитой» —  поделилась актриса.

11 июля, 2020 | Tags: , | Category: Новости, Шоу-бизнес ﻿
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