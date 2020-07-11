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Соцсети будут блокировать нападки на лечение гомосексуальности

Instagram и Facebook объявили о блокировании всех постов в соцсетях, которые пропагандируют так называемую конверсионную терапию — то есть изменение сексуальной ориентации человека в сторону гетеросексуальности
Об этом сообщила руководитель публичной политики Instagram в Европе Тара Хопкинс.

«Мы не позволяем нападения на людей на основе их сексуальной ориентации или гендерной идентичности, поэтому обновляем наши политики, чтобы запретить продвижение услуг по конверсионной терапии», — сказала она.

Instagram также перестанет выдавать контент, связанный с конверсионной терапией в рекомендациях.

11 июля, 2020 | Category: Новости, Общество, Украина ﻿
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