Соцсети будут блокировать нападки на лечение гомосексуальности

Instagram и Facebook объявили о блокировании всех постов в соцсетях, которые пропагандируют так называемую конверсионную терапию — то есть изменение сексуальной ориентации человека в сторону гетеросексуальности

Об этом сообщила руководитель публичной политики Instagram в Европе Тара Хопкинс.

«Мы не позволяем нападения на людей на основе их сексуальной ориентации или гендерной идентичности, поэтому обновляем наши политики, чтобы запретить продвижение услуг по конверсионной терапии», — сказала она.

Instagram также перестанет выдавать контент, связанный с конверсионной терапией в рекомендациях.