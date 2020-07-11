Диетологи обьяснили,что ягода годжи полезна далеко не всем

Ягоды годжи считаются одним из самых популярных суперфудов в мире, и на протяжении последних лет диетологи утверждают, что якобы с помощью этой ягоды можно рекордно сбросить вес и улучшить свое самочувствие. Специалисты действительно признают факт того, что годжи-это очень полезно. Ягода содержит около 20 аминокислот, столько же минералов, а также целый набор витаминов.

Однако на самом деле волшебными ягоды годжи точно назвать нельзя. С помощью годжи похудеть нереально. Чтобы ускорить процесс сжигания жира, в рацион нужно включить не только годжи, но и многие другие продукты, однако даже в этом случае вес не будет уходить, если человек продолжит вести малоподвижный образ жизни.

Кроме того, эксперты отметили, что долгое время некоторые диетологи заявляли о пользе этих ягод для беременных женщин. Это не только неверное утверждение, но и настоящее преступление, поскольку ягода может привести к резким сокращениям матки, что спровоцирует выкидыш. Беременные женщины могут употреблять эту ягоду, но в минимальном количестве.

Кроме того, медики развенчали миф о том, что годжи очень полезны при проблемах в работе ЖКТ. Напротив, если у вас имеются заболевания желудка или кишечника, от употребления этого суперфуда нужно отказаться. Дело в том, что при приеме лекарственных препаратов и употреблении ягод годжи могут быть спровоцированы различные побочные эффекты.