Наталья Денисенко поделилиась впечатлениями об отдыхе на юге страны » Дэвид Швиммер раскрыл секрет новой серии «Друзей» Американский актер Дэвид Швиммер, известный ролью Роса Геллера в сериале «Друзья», раскрыл секреты съемок спецвыпуска сериала. По его словам, съемки будут проходить без всякого сценария. «Мы надеемся снять серию в августе, но, честно говоря, мы начнем работу, когда это будет безопасно. Снимать без сценария, ведь мы не играем наших персонажей. Это будет интервью с нами, большое воссоединение впервые за десятилетие,» — рассказал Дэвид Швиммер.

Также актер назвал приблизительную дату, когда спецсерию смогут увидеть зрители. По его словам, выход спецвыпуска запланирован на осень 2020 года.

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