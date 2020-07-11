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Дэвид Швиммер раскрыл секрет новой серии «Друзей»

Американский актер Дэвид Швиммер, известный ролью Роса Геллера в сериале «Друзья», раскрыл секреты съемок спецвыпуска сериала. По его словам, съемки будут проходить без всякого сценария.

«Мы надеемся снять серию в августе, но, честно говоря, мы начнем работу, когда это будет безопасно. Снимать без сценария, ведь мы не играем наших персонажей. Это будет интервью с нами, большое воссоединение впервые за десятилетие,» —  рассказал Дэвид Швиммер.
Также актер назвал приблизительную дату, когда спецсерию смогут увидеть зрители. По его словам, выход спецвыпуска запланирован на осень 2020 года.

11 июля, 2020 | Tags: , | Category: Новости, Шоу-бизнес ﻿
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