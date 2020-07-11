Астрофизики обнаружили в Млечном пути сотни звезд сформированных в других галактиках

Группа астрофизиков заявила о том, что после анализа всех звезд, которые удалось обнаружить в Млечном пути, они установили, что 250 объектов сформировались вне нашей галактики.

Сотрудники Калифорнийского технологического института уверены в том, что все эти звезды являются остатками карликовой галактики, которая какое-то время назад слилась с нашей галактикой.

По словам исследователей, примерно десять миллиардов лет назад Млечный путь поглотил галактику Гайя-Энцелад, и обнаруженные ими звезды могут быть частью этой системы. Примечательно, что в Млечном пути могут существовать миллионы звезд, которые родились в других галактиках. Уже в следующем году астрономы планируют начать изучение около ста миллионов звезд. Это научная работа будет осуществляться с помощью мощных наземных телескопов.

Исследователи подчеркнули, что будут заниматься не только изучением происхождения многих объектов. Они хотят установить химический состав, массу и светимость миллионов звезд Млечного пути. Напомним, что ранее на Юпитере исследователи обнаружили еще одну бурю. Это удалось сделать с помощью зонда, запущенного американским космическим агентством НАСА. Сейчас он находится на орбите Юпитера и фиксируют все необычные явления.