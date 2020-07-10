Возобновились сьемки сериала по мотивам «Властелина колец»

В Новой Зеландии возобновляются съемки нового сериала по мотивам киносаги «Властелин колец». Съемки были приостановлены из-за пандемии коронавируса.
Часть съемочной группы во время остановки работы осталась в Новой Зеландии, часть — отправилась домой, передает Variety.
Сообщается, что теперь съемочной группе разрешили въезд в Новую Зеландию, чтобы возобновить работу над проектом.
Сериал расскажет о ранних годах Арагона и опишет события еще задолго до войны за Кольцо. Создатели планируют снять пять сезонов фильма.
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