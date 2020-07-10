В Виннице женщине пришлось рожать на улице из-за закрытого роддома

В Виннице произошла вопиющая история с беременной женщиной.Так, местной жительнице пришлось рожать ребенка под роддомом №1 из-за отсутствия врачей. Сами роды принял муж беременной.

«Начались схватки… Мы взяли сумки и были готовы. Поехали в роддом спокойно и целенаправленно за третим ребенком. Муж выгрузил сумки и поставил на стол, который стоял при входе. Я звоню, стучу и никто не отвечает… Я говорю мужу: уже все, уже сильно прихватывает», — рассказывает женщина.

Затем муж побежал в гинекологическое отделение. После длительных звонков и стуков через дверь у него спросили, чего он хочет. На его фразу «у меня рожает жена», ему ответили, что роддом закрыт на дезинфекцию в связи с коронавирусом уже несколько дней.

К слову, к беременной во время схваток и родов так и никто не вышел. Женщине пришлось лечь на стол и рожать прямо перед родильным отделением, который оказался очень кстати на улице.

Медсестры из гинекологического отделения вышли тогда, когда женщина уже родила.К счастью,мать и ребенок здоровы.