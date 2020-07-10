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В Украине снизится стоимость отопления

Результатом пересмотра тарифов станет уменьшение сумм, которые украинские потребители платят каждый месяц, поскольку рыночная стоимость газа ниже, чем предусмотренная в тарифе за отопление. Такое заявление сделал министр финансов Сергей Марченко.

«Пересмотр тарифов на отопление. Сейчас рыночная цена на газ ниже, чем предусмотренная в тарифе на отопление. Без их пересмотра люди будут платить столько же или дороже.

А если пересмотреть, тарифы за отопление удастся снизить. Пересмотр тарифов на отопление будет раз в год перед отопительным сезоном, и на весь отопительный сезон. При этом предусмотрена возможность корректировки тарифов на отопление в связи с изменением, в частности, тарифов на топливно-энергетические ресурсы», – уточнил министр.

Напомним, ранее Марченко заявил, что Украина начала выходить из кризиса.

10 июля, 2020 | Tags: , , | Category: Новости, Украина, Экономика ﻿
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