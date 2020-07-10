В Украине снизится стоимость отопления В Виннице женщине пришлось рожать на улице из-за закрытого роддома » «В угоду врагу» — новое командование ВСУ предложило преступную стратегию развития армии и дальнейшие сокращения Военное строительство армии во время войны неизбежно вызывает интерес гражданского общества. Поэтому неудивительно, что любые официальные заявления высокопоставленных военных, которые касаются изменений в армии, рассматриваются буквально под микроскопом. Особенно это стало актуально в последний год, когда в армии начали происходить процессы, не могущие не вызывать вопросов и по сути ведущие к ухудшению обороноспособности страны. Последние несколько недель темой для обсуждения в военных и околовоенных кругах стало заявление главнокомандующего Руслана Хомчака о приведении численности ВСУ к нормам, прописанным в законе «Про численность Вооруженных Сил Украины» от 6 марта 2015 г. (!). То есть то, что после этого приняли Военную доктрину, в 2016 г. — Концепцию развития сектора безопасности и обороны, в 2018 г. — Закон «Про национальную безопасность» и другие очень важные документы, отметается вчистую. Мало того, не так давно страна вышла на новый уровень отношений с НАТО, что также требует определенных корректировочных решений. Наконец, после 2015 г. были созданы два новых оперативных командования, новое воздушное командование, Корпус резерва, основа для бригад территориальной обороны, и много чего еще. То есть структуры со своими штатами — и тут Хомчак решает втиснуть все это в магическую цифру 250 тыс., в том числе 204 тыс. военнослужащих. Подобное «натягивание совы на глобус» приведет к ожидаемым результатам — массовым сокращениям штатов бригады, полка, числа рот в батальонах, взводов в ротах, а также к объединению каких только можно должностей. На фоне хронической неукомплектованности подразделений даже разговоры об этом крайне отрицательно влияют на общую боеготовность армейских частей. Еще полгода такой реформы — и на ротацию надо будет отправлять поваров и солдат срочной службы. Никто не говорит о том, что сейчас нужно увеличивать численность армии (хотя если это соответствует перспективной модели ВСУ, то почему нет — законодательно такая возможность есть), достаточно разобраться с существующими бригадами. Ведь ни для кого не секрет, что есть новосозданные бригады, которые на деле представляют собой всего лишь батальоны (и те собирают с большим трудом, чтобы прикомандировать к боевой бригаде на время ротации). Но этот путь не для Хомчака — тогда придется уменьшать количество генеральских и полковничьих должностей, а значит, кому-то из пула приближенных достанется меньше денег и наград. Гораздо проще на фоне негативного отношения к предыдущему начальнику генерального штаба Виктору Муженко рушить все, что было с таким трудом построено и сейчас работает. Гораздо проще откатить все развитие ЗСУ на пять лет назад — только ради нездоровых амбиций… К сожалению, вопрос не только в персоне главнокомандующего, но и в том, что вместо генералов и полковников с боевым опытом вместе с ним в командование пришли кадры советской закалки, которые неспособны на какие-то вменяемые шаги по реформированию армии в рамках не только движения в НАТО, но и просто здравого смысла. Характерный пример — реформирование Воздушных Сил Украины. То, что сейчас предлагается в качестве реформы, очень напоминает те шаги, которые планировались в 2012 г. людьми, разваливавшими армию при Януковиче. Посудите сами. 15 февраля 2012 г. тогдашний начальник генерального штаба ВСУ генерал-полковник Владимир Замана предложил в короткое время расформировать Воздушные Силы Украины как вид Вооруженных Сил Украины, в том числе было предложено ликвидировать разведывательную авиацию в виде эскадрильи разведчиков Су-24МР и вывести из состава вертолеты специального назначения (машины радиоэлектронной борьбы, воздушные командные пункты и прочие весьма специфические машины). Кроме того, предлагалось перебазировать всю (!) военно-транспортную авиацию в аэропорт «Борисполь», а все истребители МиГ-29 — на аэродром Озерное. И «вишенка на торте» — вывести из Автономной Республики Крым все подразделения Воздушных Сил Украины, включая зенитно-ракетные комплексы С-200 и С-300. Эти предложения по своей сути весьма похожи на те, что содержатся в недавно презентованной «Візії-2035» — документе, описывающем, как видят авиационные генералы наши Воздушные силы через 15 лет. «В мирное время с целью экономии ресурсов авиация должна базироваться на 5-6 авиабазах, что позволит уменьшить эксплуатационные расходы на боевую подготовку и выполнение задач по защите воздушного пространства», — говорится в частности в документе. Из трех бригад транспортной авиации предлагают оставить одну, а из семи бригад тактической авиации — четыре. И это еще четко не прописано, как предлагается поступить с системой ПВО. А тут все может быть еще грустнее: по информации источников автора, единую систему собираются «растащить» по оперативным командованиям. Между тем в случае базирования всех транспортных самолетов на одном аэродроме, а боевых машин — на крайне ограниченном количестве аэродромов, повышается их уязвимость в случае первого удара противника. А без единой системы ПВО в условиях полного превосходства вероятного противника в воздухе ценность, к примеру, береговых противокорабельных комплексов будет стремиться к нулю. В принципе, предложения Хомчака в рамках так называемой реорганизации ВСУ уже заслуживают как минимум специальных слушаний на комитете Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки. А нынешней оппозиции, используя наработанные связи, стоило бы привлечь к проблеме самое пристальное внимание наших партнеров в НАТО. И всем вместе задаться вопросом — кому выгоден сегодня откат назад в реформе украинской армии. https://www.dsnews.ua/politics/natyanut-sovu-na-globus-chto-ne-tak-s-predlozheniem-homchaka-10072020080000

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