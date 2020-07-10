В Ливии обнаружены крематории русской банды Вагнера, использовавшихся для пыток

В г. Тархуна в Ливии обнаружены камеры для пыток, использовавшиеся наемниками Хафтара и русской банды Вагнера. Материалы об преступлениях распространил ливийский телеканал February, сообщает агентство Anadolu.

Одиночные камеры имеют низкие потолки, что не дает заключенным возможности выпрямиться в полный рост. Пленных и заложников изощренно пытали: их обдавали горячим паром с верхних частей камер.

Телеканал назвал такие камеры крематориями. Помимо русских пытками и убийствами занималась, в частности, группировка наемников из племени Кани, обитающее на востоке Ливии.



Одна из последних страшных находок, свидетельствующих о жестокости хафтаровцев и русских, была обнаружена в Тархуна. Там найдены факты чудовищного преступления московской банды Вагнера.

Выявлена могила целой семьи в количестве 21 человек. Все члены семьи — муж, жена, дети, братья, сёстры и пр. были жестоко запытаны насмерть и закопаны на территории двора их дома.

Накануне в МИД Ливии сообщили, что Международный уголовный суд в Гааге направит в Ливию группу экспертов для расследования военных преступлений, совершенных Хафтаром и русской бандой Вагнера в окрестностях Триполи, а также в районе города Тархуна.

Ранее сообщалось, что Международный уголовный суд (МУС) получил в своё распоряжение доказательства военных преступлений совершенных наемниками Хафтара и русской банды Вагнера, на территориях, находившихся под их контролем. Речь идёт о подтвержденных документальными фактами массовых захоронениях в Ливии.

Главный прокурор МУС Фату Бенсуда призывал Правительство национального согласия в Триполи (официально признанное на международном уровне и ООН) принять все необходимые меры для защиты и обеспечения безопасности мест массовых захоронений, для проведения следственных действий.

Прежде всего, речь идёт о массовых захоронениях в городе Тархуна, освобожденном от банд Хафтара и русских 5 июня. Там же были обнаружены братские могилы местных жителей, переполненные морги, с телами, имеющими следы пыток и контейнер с трупами.

Наблюдатели ООН в Ливии уже заявили, что поддерживают решение создать комитет по расследованиям, призвав его членов изучить места массовых захоронений, идентифицировать жертв, установить причины смерти, а также передать тела родственникам.

Комментаторы отмечают, что в пригороде Триполи, в Трахуна и в другие регионы, где нашли массовые захоронения мирных жителей, многих из которых сжигали заживо и хоронили еще живыми, ранее дислоцировались члены русской банды Вагенра.

Поэтому не удивительно, что как только был поднят вопрос о расследовании военных преступлений на территории Ливии, Россия с новой силой завопила о том, что её граждане, якобы, «не принимают участие в конфликте».

Отдел мониторинга Кавказ-Центр