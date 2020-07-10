В Конституционном суде Украины продолжается рассмотрение дела об украинском языке

Сегодня Конституционный суд продолжит рассмотрение дела о соответствии Основному Закону закона «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». Напомним, признать «языковой закон» не соответствующим Конституции Украины у КСУ попросил 51 народный депутат, 21 июня 2019 года эти нардепы подали соответствующий иск — в основном это были представители парламентской фракции «Оппозиционной платформы — За жизнь». Сам предмет их раздражения Верховная Рада приняла 25 апреля прошлого года. Вступил в силу этот закон 16 июля 2019-го.

Ранее ведущие представители властной команды не раз заявляли о своем желании изменить закон о государственном украинском языке. В конце мая спикер парламента Дмитрий Разумков в СМИ высказал мнение о целесообразности внесения изменений в закон — не расшифровав, что это должны быть за изменения и для чего их вносить. При этом председатель ВР добавил, что всю предвыборную кампанию 2019 года принципиально разговаривал на русском языке, но как спикер общается на украинском. Ответом Разумкову стала акция активистов под стенами Верховной Рады против пересмотра языкового закона, во время которой главе парламента принесли символические русские «лапти».

Впрочем, как оказалось, Банковая имеет отличную от мнения спикера официальную позицию по языковому вопросу. Представитель президента в КС, депутат парламента от фракции «Слуга народа» Федор Вениславский во время рассмотрения дела во вторник четко заявил, что вопрос языкового закона имеет исключительно политическую окраску. «Это чисто спекулятивные игрища вокруг языкового вопроса, которые всегда возникают в преддверии избирательных процессов и разъединяют страну», — расставил акценты Вениславский в тот же день в телевизионном интервью.

Наиболее важный тезис выступления представителя Зеленского в КСУ на слушании 7 июля таков: «языковой» закон пытаются искусственно привязать к теме нарушения прав национальных меньшинств и коренных народов. Но, отметил Вениславский, закон, который оспаривается, не имеет предметом своего регулирования правовой статус языков этнических сообществ и коренных народов, ведь его целью является исключительно обеспечение функционирования украинского как государственного.

Поэтому аргументы, которые приводили в суде авторы, по мнению юристов Банковой, являются «абсолютно искусственно притянутыми», поскольку истцами не предоставлено доказательств нарушения их прав и ни одного аргумента относительно дискриминации именно русского языка в Украине. А мы же понимаем, что именно карту «ущемления» прав русскоязычных избирателей пытаются разыграть на старте местных выборов представители партии Медведчука-Бойко и внефракционный «православный олигарх» Вадим Новинский, который примкнул к ним.