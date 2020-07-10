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«Укрзализныця» готова полностью возобновить работу уже в следующем месяце

Компания «Укрзализныця» готова к полному возобновлению пассажирского железнодорожного сообщения уже в следующем месяце в случае улучшения эпидемиологической ситуации в стране. Такую информацию распространили в пресс-службе предприятия. Исполняющий обязанности главы правления УЗ Иван Юрик сообщил, что сейчас уже восстановлено движение трети поездов дальнего следования и электричек.

«Сейчас в Украине карантин продлен до 31 июля. Надеемся, что в августе количество заболеваний коронавирусом пойдет на спад, и мы сможем полноценно восстановить железнодорожное сообщение со всеми регионами уже в августе», — сказал Юрик.

Также он добавил, что в ближайшее время на Киевском железнодорожном вокзале появятся инфракрасные системы скрининга температуры, а спустя некоторое время системы могут быть установлены и на вокзале во Львове.

Ранее сообщалось, что при проезде в поездах все пассажиры должны находиться в масках и пройти термоскрининг. К тому же, пассажирам рекомендуют уменьшить свое передвижение по вагонам, а в поездах пока не продаются напитки и кондитерские изделия. Напомним, что в Украине с 1 июня возобновилась межобластные пассажирские перевозки железнодорожным транспортом.

10 июля, 2020 | Tags: , , , | Category: Новости, Политика, Украина ﻿
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