Украине в 2020 МВФ больше денег не даст — эксперт

В этом году Украина уже не сможет получить второй транш в рамках новой программы с Международным валютным фондом (МВФ), который ожидался осенью.

Такое мнение выразил стратег финансовой компании Bluebay Asset Management Тимоти Эш.

Он отметил, что независимость НБУ была центральной темой новой 5-миллиардной программы stand-by. Вынужденная отставка Якова Смолия с поста главы центробанка и заявления президента Владимира Зеленского о том, какой должна быть денежно-кредитная политике, свидетельствуют, что независимость НБУ сейчас «в руинах», заявил экономист.

По мнению Эша, финансирование от других международных партнеров, например от Евросоюза, «также будет приостановлено до решения вопросов с МВФ».

Экономист отметил, что МВФ и рынки насторожила не только отставка Смолия, а и отказ Совета НБУ назначить Олега Чурия замглавы центробанка на второй срок, протестная акция с похоронными венками и гробом на въезде в поселок, в котором живет Смолий, а также заявления Зеленского о том, что гривне позволили слишком сильно укрепиться. Эш подчеркнул, что этими заявлениями президент подыгрывает промышленному лобби.

«Похоже, теперь Зеленский в союзе не только с [олигархом Игорем] Коломойским, но и с промышленным лобби, которое утверждает, что Украине не нужен МВФ. Трудно понять, как все вышеперечисленное можно не считать подрывом независимости НБУ. Зеленский будто выстрелил по независимости НБУ из Джавелина», — заявил Эш.

Он добавил, что, вероятно, «реформы в Украине мертвы».

«Программа МВФ будет заморожена. Я ожидаю, что на пост главы НБУ выдвинут слабого кандидата, денежно-кредитная политика будет ослаблена, а нацвалюта девальвирует», — прогнозирует экономист.

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