Ученые установили,что климат стремительно меняется на всей планете

Исследователям внимательно изучили данные с 30 тысяч метеостанций за последние несколько лет и установили, что планета стремительно нагревается. Ученые также подчеркнули, что некоторые погодные явления стали на Земле слишком частыми. По их словам, в большинстве регионов дожди стали идти намного чаще по сравнению с периодом до 1980 года, кроме того, они становятся более продолжительными и интенсивными.

Также увеличилось количество так называемых тепловых волн, то есть очень жарких периодов. В своем исследовании специалисты изучали самые экстремальные погодные явления, включая длительность и количество периодов, когда температура воздуха превышает 25°. Также они изучали продолжительность засушливых периодов, начиная с 1981 года.

Оказывалось, что количество и длительность тепловых волн рекордно увеличились, как и продолжительность дней с осадками, идущими без перерыва. При этом такая картина наблюдается практически во всех регионах Земли.

Более того, было установлено, что в северных регионах зимы стали очень теплыми, увеличилось количество периодов без мороза. В летние месяцы число периодов с аномально высокой температурой рекордно возросло. По мнению специалистов, уже сейчас по властям многих стран нужно задуматься о том, как изменить сельское хозяйство, поскольку уже буквально через 10 лет в некоторых регионах урожай многих культур погибнет.