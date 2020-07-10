Шоу в семье Федосеевой-Шукшиной и Бари Алибасова продолжается

Адвокат Бари Алибасова подал иск в суд на дочь его супруги Лидии Федосеевой-Шукшиной Ольгу, а также на бывшего помощника продюсера Андрея Назарова и бывшего участника группы «Интеграл» Валерия Юрина. Подробности нового скандального дела прокомментировал пиар-директор Алибасова Вадим Горожанкин.

Он считает, что дочь супруги Алибасова вступила в сговор с целью отравить продюсера и завладеть его активами. Младший Бари Алибасов при этом говорит о том, что его отца впервые хотели отравить еще в апреле этого года.

Вторую попытку Ольга Шукшина предприняла в июне, сразу после того, как узнала о ценных бумагах, которые Алибасов хранит в сейфе. Ему что-то подмешали в спиртной напиток, после чего вскрыли сейф. «Заявление, поданное Суховым в суд, предусматривает состав преступления по статьям ‘Покушение на убийство группой лиц из корыстных побуждений’, ‘Кража группой лиц по предварительному сговору’, ‘Похищение важного личного документа’», — рассказал директор продюсера.

Напомним, что ранее Ольга Шукшина обвиняла продюсера в краже квартиры ее матери в новой Москве. Дело в том, что Федосеева-Шукшина переписала эту квартиру на Алибасова в надежде на то, что после ее ухода он передаст квартиру ее внукам, однако продюсер фактически подарил эту недвижимость своему помощнику.