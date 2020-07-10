Россия опять потерпела фиаско в Совете Безопасности ООН

России вновь не удалось провести через Совет Безопасности ООН резолюцию, ограничивающую поставки гуманитарной помощи Сирии через Турцию. По словам дипломатов, при голосовании в четверг, 9 июля, Россию поддержали лишь две из 15 стран-участниц Совбеза. Москва предлагала оставить открытым для поставки помощи в Сирию лишь один КПП на турецкой границе сроком на полгода.

У Совбеза ООН осталась лишь одна, последняя попытка принять решение, устраивающее всех. Если это не получится, то 10 июля поставки гуманитарной помощи в Сирию через Турцию прекратятся.

Россия и Китай, поддерживающие президента Сирии Башара Асада, хотят оставить для поставок помощи в северо-западный регион Сирии, находящийся под контролем джихадистов и оппозиции, лишь один КПП, ссылаясь на то, что поставки помощи теперь легче организовать с территории самой Сирии. Ранее Москва и Пекин наложили вето на западный проект резолюции, в котором предлагалось продлить поставки помощи Сирии через два КПП на турецкой границе еще на один год.