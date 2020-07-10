Режиссер «Пилы» снимет новый фильм ужасов

Римейк фильма ужасов «Человек-волк» может снять режиссер «Человека-невидимки» Ли Уоннелл. Уоннелл также работал над фильмами «Апгрейд» 2018 года, «Пила» и «Астрал», передает Deadline.

По информации издания, главную роль в картине сыграет Райан Гослинг. Отмечается, что Уоннелл предложил особо оригинальную версию фильма, которая базируется на фундаменте классического фильма 1941 года.

С режиссером в настоящее время ведутся переговоры о работе над проектом.

Ранее стало известно, что над сценарием к фильму трудятся Лорен Шукер Блум и Ребекка Анджело. Гослинг по имеющимся наработкам сыграет телеведущего, которого укусил оборотень.