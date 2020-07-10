Популярный американский рэпер устроил погром в ресторане

Рэпер 50 Cent устроил перепалку в одном из ресторанов Эджуотера, шта Нью-Джерси. Запись инцидента опубликовало местное издание.

На записи видно, что музыкант в ресторане вступил в перепалку с одним из посетителей и устроил погром в заведении. Отмечается, что прохожий подошел к летней веранде ресторана и начал снимать и провоцировать артиста, который находился в заведении с девушкой.

Рэпер швырнул в мужчину стол, который попал в припаркованный возле заведения автомобиль, потом бросил в прохожего стул, после чего вместе со спутницей покинул заведение.

В полиции сообщили, что задержаний в связи с инцидентом не было.