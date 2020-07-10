Пэрис Хилтон тоже решила пойти в президенты и легла на стол

Известная светская львица Пэрис Хилтон заявила, что намерена баллотироваться на пост президента Соединенных Штатов Америки. Об этом она сообщила на своей странице в Twitter.

На опубликованном фото Хилтон лежит на президентском столе в обтягивающем платье, колготках и туфлях с леопардовым принтом. Девушка написала, что овальный кабинет требует нового декора и женской руки.

К посту Хилтон оставила хэштег #Пэрис в президенты.

Стоит отметить, что многие подписчики восприняли новость как шутку и посоветовали звезде раскрасить Белый дом в розовый.

Гламурная дива также призвала сделать Америку вновь «погарячее».