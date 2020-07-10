Нидерланды подают иск против РФ за сбитый над Донбассом Boeing

Русским не избежать наказания за свои преступления. Правительство Нидерландов подаст иск против России за сбитый русскими лайнер Boeing-777 Малазийских авиалиний над Донбассом в июне 2014 года.

Как сообщает Reuters со ссылкой на заявление голландских властей, иск будет подан в Европейский суд по правам человека. Его сумма пока не называется.



В письме, направленном в парламент, правительство Нидерландов подчеркивает, что считает Россию ответственной за катастрофу самолета, в результате которой погибли 298 человек.

Две трети жертв были гражданами Нидерландов, и иск в ЕСПЧ направлен на то, чтобы добиться «правды, правосудия» и привлечь к «ответственности» виновных, говорится в заявлении властей.

Слушания по делу о крушении рейса MH-17 в окружном суде Гааги, прерванные из-за пандемии, возобновились в июне.