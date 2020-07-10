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Нидерландская прокуратура оправдала украинских военных

На судебном заседании в Гааге Нидерландские прокуроры заявили, что украинские военные не причастны к сбитию Боинга: «Нет никаких улик, указывающих на то, что самолет находился в радиусе, в котором его могли сбить украинские вооруженные силы». Они далее пояснили, что экспертам удалось сузить район, из которого могла быть пущена ракета, и это окрестности поселка Первомайский Донецкой области. «Эта небольшая территория была полностью неподконтрольна вооруженным силам Украины».

Эти же прокуроры особо отметили, что «российская сторона действовала недобросовестно» и многие из представленных ею сведений оказались неверными.

10 июля, 2020 | Category: Новости, Россия, Украина ﻿
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