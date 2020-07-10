На перевале Дятлова случилось новое ЧП

На перевале Дятлова случилось новое ЧП — на этот раз обширный пожар, произошедший по неизвестной причине.

В Свердловской области на перевале Дятлова, где в 1959 году случилась одна из самых громких и загадочных трагедий XX века — гибель девяти туристов из турклуба УПИ (сейчас УрФУ), начался лесной пожар. Об этом со ссылкой на оперативные данные Рослесхоза сообщила директор заповедника «Денежкин камень» Анна Квашнина. Согласно этим данным, пожар был зафиксирован 9 июля и его площадь составляет порядка 56 гектаров.

В пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области Znak.com подтвердили, что «термоточка в районе перевала Дятлдова» действительно зафиксирована. Однако за комментариями переадресовали в министерство природных ресурсов Свердловской области.

Пресс-секретарь министерства Юлия Гибадуллина сообщила нашей интернет-газете, что специалисты Уральской базы авиационной охраны лесов уже провели авиаразведку пожара в районе перевала Дятлова и сегодня утром туда на тушение направлено подразделение из шести пожарных десантников. Кроме того, в субботу им на помощь отправят специализированный вездеход.

«Площадь возгорания на данный момент оценивается в 25 гектаров. По предварительной информации, пожар начался от туристической тропы, ведущей на перевал, но сейчас ушел намного дальше. По нашим прогнозам, на ликвидацию его уйдет два-три дня. Перспектив для его дальнейшего распространения не много. На пути огня находятся участки с нерастаявшим еще снегом и каменистые плато», — рассказала Гибадуллина.