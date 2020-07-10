Иран: в Натанзе уничтожены три четверти ядерного объекта непонятным образом

Глава Института науки и международной безопасности Дэвид Олбрайт заявил, что в результате недавнего взрыва на ядерном объекте в Ирае было разрушено почти три четверти главного зала сборки центрифуг.

По словам Олбрайта, эта информация основана на данных, полученных со спутников, показывающих гораздо более полную картину, чем кадры, которые были представлены на прошлых выходных, и указывает на то, что подавляющее большинство зала сборки центрифуг было уничтожено. Из-за этого будет задержана ядерная программа Ирана.

«Понятно, что произошел сильный взрыв, в результате которого было разрушено почти три четверти главного зала сборки центрифуг, что привело к пожару, который уничтожил большую часть здания», — сказал он.

В отчете говорится, что это предприятие, открытое в 2018 году, имело решающее значение для массового производства усовершенствованных центрифуг, в частности сборки узлов ротора, быстро вращающихся частей центрифуг и ее наиболее важного компонента.

Пострадавшие помещения предназначалось для сборки электрических компонентов центрифуг, в том числе двигателей, являющихся одним из важнейших компонентов центрифуг.

https://mignews.com/news/disasters/world/090720_95417_29750.html