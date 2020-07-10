Илон Маск отказался поддерживать на выборах Канье Уэста

Несколько дней назад американский рэпер Канье Уэст заявил о своем намерении участвовать в президентских выборах в США, и буквально сразу после этого миллиардер и изобретатель Илон Маск сообщил, что окажет музыканту всестороннюю поддержку во время предвыборной гонки.

Накануне миллиардер был вынужден сделать еще одно заявление и признался, что отказывается от своих слов и не будет поддерживать музыканта. По словам основателя компании Tesla и Space X, он не может поддерживать на выборах кандидата, с которым у него прямо противоположные взгляды на многие вещи.

В частности, Уэст давал интервью крупному изданию и говорил о том, что выступает против абортов, а также верит в теорию заговора и считает, что для лечения коронавируса нужна молитва.

На своей странице в Twitter Уэст недавно опубликовал пост, в котором подчеркнул, что американцы должны доверять богу, молиться, и он поможет излечиться от вирусной инфекции.

В комментариях под этой публикацией Илон Маск позднее написал, что взгляды расходятся больше, чем он предполагал. Также миллиардер удалил свою недавнюю публикацию о том, что окажет поддержку на выборах.

Напомним, что музыкант заявлял, что в должности президента он хочет сделать так, чтобы американцы отказались от использования дезодорантов и зубной пасты.