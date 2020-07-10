Джессика Симпсон поделилась результатом похудения, примерив старые джинсы, которые носила 14 лет назад

На следующей неделе Джессика Симпсон отметит круглую дату — певице и актрисе исполнится 40 лет. Незадолго до торжества звезда решила разобрать гардероб, чтобы взглянуть на свои старые вещи, которые она носила больше десяти лет назад. В процессе Джессика нашла старые джинсы и с удивлением обнаружила, что смогла с легкостью их примерить. Симпсон призналась, что последний раз надевала их, когда ей было всего 26 лет.

Я хранила эти старые джинсы в шкафу в течение 14 лет, — и я вовсе не преувеличиваю! В последние дни моих 30 я решила дать им еще один шанс. Привет, мои 40, очень приятно с вами познакомиться,

— подписала фото Джесс.

Джессика Симпсон

После рождения третьего ребенка в марте 2019 года Симпсон действительно сильно похудела и сейчас находится в отличной форме. Спустя год после родов звезда сбросила 45 килограммов и теперь с гордостью отмечает, что снова чувствует себя самой собой. Расстаться с набранным за беременность весом Джессике помогли особая диета, нормализация режима сна и регулярные физические нагрузки.

Тренер звезды Харли Пастернак не стал использовать радикальный подход в похудении и пытался подобрать для своей подопечной комфортный режим питания и тренировок. Занятия в спортзале Джессике заменяли прогулки по 14 тысяч шагов в день. При этом рацион Симпсон в основном состоял из белковых продуктов и овощей. Диета звезды не предусматривала читмилы, однако тренер иногда все же позволял Джессике порадовать себя чем-нибудь вкусным.

Цель состояла не в том, чтобы лишить ее любимой еды, а в том, чтобы внести существенные изменения в ее рацион, чтобы она в течение дня ела много белка и овощей. Итак, Джессика ела три раза в день, также было два перекуса (зеленая фасоль с пармезаном и горсть миндаля),

— рассказал Пастернак о питании Симпсон.

Харли уточнил, что главной задачей Джессики было не только быстро сбросить вес, но и закрепить результат навсегда, а также сформировать у себя правильные привычки.

Она говорила, что хочет выглядеть великолепно, уверенно и энергично. Главное — остаться в такой форме навсегда. Это была ее главная цель,

— поделился тренер.

Джессика очень довольна результатом похудения, но явно не собирается останавливаться на достигнутом. Звезда регулярно делится в инстаграме фото и видео с тренировок, в подписи к которым рассказывает, что специально встает раньше своих детей, чтобы позаниматься спортом и уделить время себе. Симпсон призывает брать с нее пример и своих подписчиков: по мнению звезды, спорт не только помогает держать себя в форме, но и положительно сказывается на психическом здоровье.

Джессика Симпсон с сыном Эйсом