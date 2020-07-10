Дуров обвинил Apple и Google в тотальном контроле над приложениями пользователей

Создатель мессенджераTelegram Павел Дуров обвинил компании Apple и Google в тотальном контроле над приложениями, которые миллиарды пользователей по всему миру могут устанавливать на свои смартфоны.

Он считает, что такая ситуация является парадоксальной и пагубной не только для пользователей и разработчиков приложений, но и глобального прогресса и национальных экономик в целом.

«Apple и Google обязаны своим монопольным положением на рынке именно авторам сторонних приложений для их платформ», — написал он в своем телеграм-канале, добавив, что треть своей прибыли разработчикам приходится платить в качестве комиссии.

По его словам, монополисты эксплуатируют людей дважды: сперва разработчики создают приложения, которые обеспечивают конкурентное преимущество, а затем отдают треть заработанного.

Он указал, что Google пока еще предоставляет ограниченную возможность запускать приложения вне их магазина Play Store, а Apple «не дает своим пользователям выйти ни на шаг за рамки своей закрытой экосистемы».

Дуров отметил, что собирается принять участие в дискуссиях с регуляторами в Евросоюзе, начавшими антимонопольное расследование в отношении Apple. «Пользователи должны иметь право свободно запускать приложения на своих смартфонах — точно так же, как они сегодня могут устанавливать любые программы на свои компьютеры», — считает он.

«Помешать двум наднациональным корпорациям собирать налог со всего человечества — непростая задача», — заметил Дуров. Он призвал выступать против монопольного положения Apple и Google на рынке мобильных приложений.