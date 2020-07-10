В Кении запустили первый коммерческий сервис по раздаче интернета с аэростатов Том Хэнкс обратился к тем, кто не носит маски: я вас не уважаю » 20% британцев уверены, что коронавирус «придумали евреи» 20% жителей Великобритании уверены в том, что это евреи «придумали» коронавирус. Согласно новым данным Оксфордского университета, такой точки зрения придерживается каждый пятый житель страны. В качестве цели, которую преследовали евреи, опрошенные называют обрушение экономики ради личной финансовой выгоды. Авторы опроса сделали репрезентативную выборку из 2500 взрослых англичан. Их опрашивали в течение недели в мае текущего года. Участникам предложили утверждение «Евреи создали вирус, чтобы развалить экономику с целью извлечения собственной выгоды». С ним оказались «немного согласны» 5,3% респондентов, 6,8% были «умеренно согласны», 4,6% «во многом согласны» и 2,4% «согласились» полностью». Но 80,8% не согласились с утверждением. Результаты опроса попали под прицел членов Кнессета. Депутат от партии «Ликуд» Дэвид Битан заявил, что пандемия породила «новую и уникальную волну антисемитизма во всем мире: евреи, сионисты или государство Израиль виноваты в пандемии и выступают за нее ради собственной выгоды». Волну ненависти, по его мнению, «распространяют крайне правые, ультраконсервативные христиане и исламисты, в основном в средствах массовой информации: в социальных сетях, на телевизионных каналах, на радио и в печатной прессе». Битан также напомнил, что арабский мир называет в соцсетях Израиль «COVID-1948» (1948 — год провозглашения независимости страны). Согласно «Докладу о глобальном антисемитизме», опубликованному Канторским центром изучения современного европейского еврейства, в 2019 году число крупных случаев насилия на национальной почве увеличилось на 18% по сравнению с 2018 годом. Сравните: 456 случаев в 2019 году против 387 в 2018. Семь человек были убиты во время антисемитских нападений. В Германии полиция зарегистрировала 1839 антисемитских актов по всей стране по сравнению с 1800 инцидентами в 2018 году. В среднем вышло пять случаев в день. В Великобритании в 2019 году зарегистрировали 1805 случаев насилия, это на 7% больше по сравнению с 2018 годом. В США в прошлом году зафиксировали 111 антисемитских преступлений, а в Австралии — 33. По меньшей мере 53 синагоги и 28 общинных центров и школ подверглись нападению. В 2019 году число случаев, в ходе которых была угроза жизни, увеличилось на 47%, а количество нападений на частную собственность увеличилось на 24%. Согласно данным Агентства Европейского Союза по основным правам, на протяжении последних пяти лет 41% евреев в возрасте 16-34 лет рассматривали возможность эмиграции из Европы из-за антисемитизма. Битан утверждает, что Израиль тратит недостаточно средств на борьбу с антисемитизмом, и призвал создать при министерстве комитет для решения этой проблемы. Яаков Хагуэль, исполняющий обязанности директора Всемирной сионистской организации, сказал, что пандемия разразилась в то время, когда антисемитизм достиг самого высокого уровня после Холокоста. Сегодня евреи вновь боятся носить символы своего народа на публике. Сотрудник Министерства по делам диаспоры Огев Карасенти заявил, что в немецком Telegram резко выросло количество каналов о теориях заговора. Чиновник добавил, что пандемия стала благодатной почвой для распространения старых антисемитских теорий, например, кровавых наветов. Также по его словам, с начала пандемии в Twitter было размещено около 700 000 антисемитских сообщений. В Центре изучения современного европейского еврейства Кантора отмечают, что антисемитские идеи, связанные с распространением вируса, просочились в либеральные и образованные слои населения. Наталия Кравченко

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