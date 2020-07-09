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Звезда «Ангелов Чарли» пожаловалась на карьерные сложности из-за расизма

Американская актриса с тайваньскими корнями Люси Лью пожаловалась на карьерные сложности из-за расизма. Об этом сообщает The Sydney Morning Herald.

Звезда «Ангелов Чарли» вспомнила, что в молодости столкнулась с трудностями из-за своей внешности. После переезда в Лос-Анджелес у нее было всего два или три прослушивания в месяц, в то время как ее белый друг за день мог посетить порядка десяти кастингов. По словам артистки, уже тогда она поняла, что ее карьерные возможности будут ограниченными.

«Но потом мне повезло с несколькими проектами, в которых я выделялась на фоне других женщин. Я даже не понимала, как я оказалась там, но была готова выложиться по полной программе», — поделилась Лью. Она отметила, что когда ты производишь впечатление белой вороны, тебе нечего терять.

9 июля, 2020 | Category: Новости, Шоу-бизнес ﻿
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