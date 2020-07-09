«  
  »

Японцам запретили визжать на американских горках

Посетителей открывшихся после карантина японских парков аттракционов пытаются приучить не визжать на американских горках, чтобы тем самым сдерживать распространение коронавируса воздушно-капельным путём.

Ассоциация японских парков развлечений в мае разработала правила поведения на аттракционах, направленные на сдерживание распространения коронавирусной инфекции. К примеру, на американских горках посетителей  просят носить маски и не визжать, чтобы не распространять заразу. Парки даже заказали таблички с новым слоганом Please scream inside your heart — его можно перевести как «Пожалуйста, визжите в своём сердце».

Парк развлечений Fuji-Q Highland открылся 1 июня. С 1996 года в нём работают американские горки Fujiyama с двухкилометровой трассой, на которой вагончики разгоняются до скорости 130 км/ч, а затем срываются и пролетают вниз 70 метров. На момент открытия это был самый высокий и быстрый аттракцион этого типа в мире.

Чтобы мотивировать посетителей кататься молча, администрация парка придумала поощрительные скидки.

9 июля, 2020 | Tags: , , | Category: Новости, Общество ﻿
загрузка...

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  