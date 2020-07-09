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Возле Гренландии найдено «холодное пятно» – место, где холодает с каждым годом

Ученые обнаружили место на Земле, где вместо потепления наблюдается похолодание, причем эта тенденция наблюдается несколько лет. «Холодное пятно» находится в Атлантическом океане к югу от Гренландии, сообщает The Science Times
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Впервые это место было обнаружено в 2015 году. Недавнее исследование специалистов из Института метеорологии им. Макса Планка в Германии объясняет процессы, происходящие в «точке холода».

Причиной образования холодного участка климатологи называют приток талой воды с ледников Гренландии, но таяние уравновешивалось циркуляцией Атлантического океана (AMOC).

 

Эта циркуляция перемешивает теплые поверхностные воды у побережья Мексиканского залива с холодной и пресной талой водой. Но с середины двадцатого века эта циркуляция ослабела.

 

Климатические модели показали, что при существующих условиях часть океана возле Гренландии и далее будет охлаждаться. Это также связано с образованием низких облаков над «холодным пятном» из-за охлаждения теплых вод, доставляемых AMOC.

 

Новые данные показали, как важно учитывать все факторы при оценке изменений климата. Климатологи планируют продолжить изучение AMOC и «холодного пятна» в Атлантике, чтобы знать, чего ожидать в будущем, когда на планете станет теплее на несколько градусов.

 

a906176f.jpg© Mashable SEA

 

9 июля, 2020 | Category: Наука, Новости ﻿
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