В космосе найдены загадочные гигантские круги с пустотой внутри

Ученые из Австралии нашли «странные радиокруги», которые могут быть новым типом астрономических объектов. Эти объекты полностью невидимы на рентгеновских, оптических или инфракрасных длинах волн.

Международная команда астрономов под руководством астрофизика Рэя Норриса из Университета Западного Сиднея в Австралии заявила об обнаружении необычных космических объектов.

Ученые называли их Odd Radio Circles или ORC (с англ. — странные радиокруги), которые издавали радиосигналы абсолютно нового типа.

Авторы открытия говорят, что обнаруженные объекты имеют круглую форму, а их края — яркие, как будто кольцо с более прозрачным пространством внутри.

Обычно радиосигналы объектов такой формы представляют остатки сверхновой, планетарную туманность или оболочку звезд.

«Они могут также возникать из-за артефактов изображения вокруг ярких источников, вызванных ошибками калибровки или неправильной обработки сигналов», — объясняют ученые.

Однако, в случае с обнаруженными четырьмя ORC исследователи говорят о «новом классе» астрономических объектов, которые не соответствуют ни одному из ранее обнаруженных типов.

Диаметр этих объектов составляет около одной угловой минуты. К сравнению, диаметр Луны — 30 угловых минут. Правда, ученые не знают, как далеко находятся обнаруженные ORC, поэтому информация об их размере может быть неточной.

Самое странное то, что все четыре объекта видны только в радиочастотном диапазоне волн, и их нельзя заметить с помощью рентгеновских, оптических или инфракрасных телескопов.

Ученые исключают возможность того, что найденные ORC являются сигналами остатков сверхновой, планетарной туманности или просто галактической активности.

Согласно данным исследования, новые ORC должны быть вне галактики млечный путь и, скорее всего, они являются чем-то вроде гигантской сферической ударной волны от какого-то масштабного космического события.

https://nv.ua/techno/popscience/strannye-kosmicheskie-obekty-50098950.html