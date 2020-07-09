В Китае переполнились все хранилища нефти

Массированная скупка нефти по бросовым ценам в апреле и мае переполнила до краев почти все хранилища нефти в Китае.На начало июля в стране практически не осталось резервуаров, куда можно было бы заливать лишнюю нефть: емкости хранилищ в материковой части КНР были задействованы на 69%, что лишь на 1% меньше технологического предела, который в отрасли считается безопасным, сообщает Caixin со ссылкой на данные Oilchem China.

С начала года запасы нефти, которая не нашла конечного потребителя в лице китайских НПЗ, выросли на 24% и достигли 33,4 миллиона тонн.

Китайцы устроили глобальную скупку нефти, когда цены рухнули, говорит аналитик ClipperData Мэтт Смит: «Они покупали как сумасшедшие, фактически взяв «дно» рынка».

В мае импорт «черного золота» в КНР взлетел на 19% и поставил исторический рекорд — 11,3 млн баррелей в сутки. Дополнительные поставки приходили из Латинской Америки и стран ОПЕК, включая Саудовскую Аравию, Ирак и Нигерию.

Импорт из России вырос на 17,4%, до 1,75 млн баррелей в сутки, по данным главного таможенного управления КНР.

Для российских нефтяников, впрочем, эти поставки оказались убыточными: фактические экспортные цены на российские сорта в апреле были отрицательными.

По оценке Argus, за вычетом налогов и транспортных издержек на каждом проданном барреле компании потеряли в среднем 3 доллара. Если же учесть операционные расходы, то убытки достигали 6-8 долларов за бочку. Таким образом, экспорт нефти в Китай обернулся потерями на 420 млн долларов, общие убытки от экспорта по всем направлением могли достичь 1-1,2 млрд долларов за месяц.

Поскольку все наземные хранилища нефти переполнены, у китайских портов стремительно растут пробки из танкеров, которым негде разгрузиться. Объем нефти, который «дрейфует» на расположенных у побережья КНР судах, вырос вчетверо с начала мая в в 7 раз, если сравнивать с показателями первого квартала.

На 29 июня на якоре у берегов Китая стояли 59 танкеров, державших в сумме 73 миллиона баррелей на борту. Ничего подобного не было ни разу в истории — даже в кризисном 2015 году, когда рынок захлебывался в избытке.

Весной эта практика приносила прибыль: нефть с немедленной поставкой стоила значительно дешевле, чем на последующие месяцы. Разница — так называемое «контанго» — достигала 10-15 долларов и позволяла зарабатывать нефтетрейдерам, взвинтив цены на аренду супертанкеров класса VLCC вдвое — до 15 млн долларов за «вояж» от побережья США до Китая.

Но возвращение цен к отметке 40 долларов за баррель сжало фьючерсную кривую: Brent с поставкой в сентябре на 13.31 мск стоит 43,32 доллара за бочку, а декабре — лишь на 50 центов дороже.

Это уже привело к тому, что Китай снижает танкерные закупки и готовиться распродавать нефть, накопленную на земле, говорит Смит из ClipperData.

Разворот китайской политики может оказать давление на цены так же, как скупка их поддержала, добавляет он.