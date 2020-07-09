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Состояние Джеффа Безоса превысило 180 миллиардов долларов

Состояние основателя Amazon Джеффа Безоса на фоне роста акций компании превысило 180 миллиардов долларов, сообщает журнал Forbes.

Сейчас состояние Безоса Forbes оценивает в 182,6 миллиарда долларов. Журнал отмечает, что это максимальный размер состояния одного человека за последние 40 лет, когда издание ведет такие подсчеты.

Акции Amazon с середины марта выросли на 80% на фоне роста рынка онлайн-доставки, вызванного ограничением работы традиционных магазинов из-за пандемии коронавируса.

В 2019 году Безос развелся с женой; по итогам бракоразводного соглашения она получила четверть от их совместных акций Amazon. Сейчас стоимость доли Маккензи Безос составляет около 60 миллиардов долларов.

9 июля, 2020 | Category: Новости, США ﻿
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